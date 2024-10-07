Isparta\'da Silahlı Kavga: 4 Gözaltı

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Cadde ortasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı

ISPARTA - Isparta'da daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Olayda şans eseri yaralının olmadığı öğrenildi.

Olay, Isparta Bahçelievler mahallesi 109 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından silahla havaya ateş açıldı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan gruplar ekipler tarafından güçlükle ayrıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin, olay yerinde yaptığı çalışmada 2 adet boş, 1adet ise dolu mermi kovanı bulunurken, yaralının olmadığı olayda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.