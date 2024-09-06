Isparta'da Genç Darp Edilip Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Genç Darp Edilip Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Isparta'da kavgada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

06.09.2024 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da tekme ve sopalarla darp edilen genç hayatını kaybetti, o anlar kamerada

ISPARTA - Isparta'da kavgada ağır yaralanan Ertuğrul Samet Candere tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Oktay G., tutuklandı.

Olay 2 Eylül Pazartesi günü sabaha karşı 6 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Samed Candere ile bir grup arasında laf atma nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Candere, grubun tekme ve sopalı saldırısına maruz kaldı. Aldığı darbelerle yere yığılan Candere, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ertuğrul Samed Candere, tüm müdahalelere rağmen bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

Polis olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında Oktay G.'yi gözaltına aldı. Oktay G.'nin ilk ifadesinde kavganın laf atma tartışması üzerine çıktığı, Candere'nin işyerindeki çalışanlarına laf attığı ve eline aldığı sopayla işyerine gelip kendisine saldırdığı bunun üzerine savunmak amacıyla sopayla bir kez vurduğunu belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Oktay G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ertuğrul Samed Candere'nin cenazesi cuma namazına müteakip Mekke Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde sopa bulunan Ertuğrul Samed Candere ile grup arasında kavga çıktığı birbirlerine tekme ve sopalarla saldırdıkları o sırada Candere'nin yere düştüğü anlar yer alıyor.

Isparta\'da Genç Darp Edilip Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Isparta, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Genç Darp Edilip Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:06:47. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da Genç Darp Edilip Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement