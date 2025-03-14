Isparta'da Tır Kanal'a Düştü: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da Tır Kanal'a Düştü: Sürücü Yaralandı

Isparta\'da Tır Kanal\'a Düştü: Sürücü Yaralandı

Şarkikaraağaç'ta kontrol kaybı sonucu kanala düşen tırın sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

14.03.2025 15:19
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düşen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Isparta- Konya Karayolu Dedeçam Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ü. idaresindeki Scania marka 07 DEG 95 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü Kadir Ü. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgi inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Şarkikaraağaç, Kaza, Son Dakika

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