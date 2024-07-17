Isparta'dan Şırnak'a giderken kaza geçiren Jandarma Astsubay Başçavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Isparta'dan Şırnak'a giderken kaza geçiren Jandarma Astsubay Başçavuş son yolculuğuna uğurlandı

Isparta\'dan Şırnak\'a giderken kaza geçiren Jandarma Astsubay Başçavuş son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'dan yeni görev yeri olan Şırnak'a giderken trafik kazası geçiren Denizlili Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ağır yaralanan Daşçı, hastanede hayatını kaybetti.

17.07.2024 12:21  Güncelleme: 12:26
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Isparta'dan yeni görev yeri olan Şırnak'a giderken mesai arkadaşıyla birlikte geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizlili Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Denizlili Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı, görev yaptığı Isparta'dan yeni tayin yeri olan Şırnak'a giderken, yanındaki meslektaşı ile birlikte Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Ocaklı köyü yakınlarda geçirdiği kazada ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan İbrahim Daşçı, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Daşçı'dan gelen acı haber, Denizli'nin Bozkurt ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan ailesine protokol üyeleri tarafından verilerek, evine dev Türk bayrağı asıldı.

Yeni görev yerine giderken geçirdiği kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı, askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi. İlk önce Bozkurt ilçe merkezindeki ailesinin evinde helallik alınan İbrahim Daşçı'nın cenazesi, edilen duaların ardından tekrar cenaze aracına alınarak son yolculuğuna uğurlanacağı baba ocağı olan ilçeye bağlı Baklankuyucak Mahallesi'ne getirildi. Aile yakınları dahil birçok vatandaşın yoğun katılım gösterdiği törende duygu dolu anlar yaşandı. Büyük üzüntü yaşayan Daşçı'nın eşi Yeşim Daşçı ile anne babası askeri personelin yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.

Baba ocağına Türk bayrağı asılan Başçavuş Daşçı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Baklankuyucak Mahalle Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı için düzenlenen askeri törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Hıdır AyçiçekBozkurt Kaymakamı Hasan Erdoğan, Çardak Kaymakamı Levent Küçük, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kazada yaralanan diğer asker personelin de tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'dan Şırnak'a giderken kaza geçiren Jandarma Astsubay Başçavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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