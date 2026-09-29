Isparta Jandarması, çocuk istismarından 42 yıl 2 ay 27 gün cezalı şahsı yakaladı - Son Dakika
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Isparta Jandarması, çocuk istismarından 42 yıl 2 ay 27 gün cezalı şahsı yakaladı

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Isparta Jandarması, çocuk istismarından 42 yıl 2 ay 27 gün cezalı şahsı yakaladı
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Isparta Jandarması, çocuğun cinsel istismarı suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Uluborlu İnhisar köyünde saklandığı tespit edilen şahıs, operasyonla Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplam 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari çalışma ve takibi sonucunda M.T. isimli şahsın Uluborlu ilçesine bağlı İnhisar köyünde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakalanan M.T., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Isparta Jandarması, çocuk istismarından 42 yıl 2 ay 27 gün cezalı şahsı yakaladı - Son Dakika
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