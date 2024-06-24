Isparta Yalvaç'ta Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Bahtiyar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ethem Necati Tepeli (35) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA