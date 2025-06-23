İsrail 50 Uçakla Tahran'ı Vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "50'den fazla savaş uçağı Tahran'daki askeri hedefleri vurdu. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran rejimine ait askeri karargahları, füze üretim tesislerini, radar sistemlerini ve füze depolama altyapılarını İran'ın Tahran bölgesinde hedef aldı" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İran'a düzenlenen son saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "50'den fazla savaş uçağı Tahran'daki askeri hedefleri vurdu. Son saldırı dalgasında ve İran rejiminin askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik geniş kapsamlı operasyonların bir parçası olarak, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Askeri İstihbarat (Aman) yönlendirmesiyle, İran rejimine ait askeri karargahları, füze üretim tesislerini, radar sistemlerini ve füze depolama altyapılarını İran'ın Tahran bölgesinde hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İran rejiminin askeri yeteneklerine verilen zararı artırmaya devam etmekte ve İsrail devletinin güvenliğini sağlamak amacıyla hava üstünlüğünü elde etmeye yönelik faaliyetlerini sürdürecektir" denildi. - TEL AVİV