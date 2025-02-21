İsrail, 602 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakacak - Son Dakika
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İsrail, 602 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakacak

İsrail, 6 rehine karşılığında 602 Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Takas süreci devam ediyor.

21.02.2025 17:26
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Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nce yapılan açıklamada, İsrail'in 6 rehine karşılığında 602 Filistinli mahkumu serbest bırakacağı belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde esir takası süreci devam ediyor. Hamas, 7. esir takası kapsamında yarın 6 İsrailli rehineyi daha serbest bırakacak. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nce yapılan açıklamada, İsrail'in rehineler karşılığında 602 mahkumu serbest bırakmasının beklendiği ifade edildi. Listede müebbet hapis cezasına çarptırılan 50, uzun süreli hapis cezası alan 60 mahkum ile 2011'de takas anlaşması çerçevesinde serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklanan 47 mahkum, 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan 445 Filistinlinin yer aldığı belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları yarın serbest bırakılacak 6 erkek esirin ismini bugün açıkladı. Esirlerin isminin "Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed" olduğu belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail, 602 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakacak - Son Dakika

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