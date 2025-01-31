İsrail 90 Filistinliyi Serbest Bırakıyor - Son Dakika
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İsrail 90 Filistinliyi Serbest Bırakıyor

İsrail, Gazze'deki ateşkes süreci kapsamında yarın 90 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

31.01.2025 14:27
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Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail'in yarın 90 Filistinliyi mahkumu serbest bırakacağını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında takas süreci devam ediyor. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in yarın 90 Filistinli mahkumu serbest bırakacağı duyuruldu. Filistinlilerden 9'unun daha önce ömür boyu hapse mahkum edildiği, 81'inin ise uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldığı belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanada İzzeddin El Kassam Tugayları ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, Gazze'den yarın bırakılacak 3 esirin ismini duyurmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki takas süreci

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta İsrail hapishanesindeki 90 Filistinli ile Gazze'deki 3 İsrailli esir takas edilmişti. İkinci takasın yapıldığı 25 Ocak'ta ise Gazze'de 4 esir, İsrail'de 200 Filistinli serbest bırakılmıştı. Dün gerçekleştirilen üçüncü takasta Hamas 8 esiri, İsrail ise 110 Filistinliyi serbest bırakmıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail 90 Filistinliyi Serbest Bırakıyor - Son Dakika

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