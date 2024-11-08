İsrail, Amsterdam'daki Olaylar İçin Uçak Gönderdi - Son Dakika
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İsrail, Amsterdam'daki Olaylar İçin Uçak Gönderdi

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Netanyahu, Amsterdam'daki çatışmalar sonrası İsrailli taraftarlar için 2 uçak gönderilmesi talimatı verdi.

08.11.2024 11:10
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da İsrailli futbol takımının taraftarları ve Filistin destekçileri arasında çıkan olayların ardından vatandaşlarını tahliye etmek üzere 2 uçak gönderilmesi talimatını verdi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımı ile Hollanda'nın Ajax takımı arasında oynanan maç öncesinde ve sonrasında olaylar çıktı. İsrailli taraftarlar ve Filistin destekçileri birbirine girdi. Maç öncesinde Dam Meydanı'nda Maccabi taraftarları ve Filistin yanlısı protestocular arasında olaylar yaşandığı, bazı taraftarların havai fişek attığı ve bir sokaktaki Filistin bayrağını söktüğü öğrenildi. Ancak olaylar maçtan sonra büyüdü.

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, yasağa rağmen maç sonrası gösteri düzenlemek için stadyuma yürüyen Filistin yanlısı 57 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Taraftarların stadyumu olaysız şekilde terk ettiği, ancak gece boyunca şehir merkezinde çeşitli olaylar yaşandığı kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde taraftarların birbirini darp ettiği görüldü.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, olayların ardından İsrailli taraftarlara otel odalarında kalmaları çağrısında bulundu. Ben-Gvir, taraftarların antisemitizmle karşılaştığını, yalnızca Yahudi ve İsrailli oldukları gerekçesiyle saldırıya uğradıklarını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsraillilerin ülkelerine dönmesi için Amsterdam'a 2 uçak gönderilmesi talimatını verdi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun yaşanan olayları son derece ciddiyetle değerlendirdiği ve Hollanda hükümetinin olaya karışanlara karşı hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiği belirtildi. Netanyahu'nun Hollandalı mevkidaşı Dick Schoof'u olaylarla ilgili aradığı da ifade edildi.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, gelişmeleri dehşet içinde izlediğini belirterek, Netanyahu ile görüştüğünü ve suçluların yakalanarak yargılanacağını ifade etti.

Olaylarla ilgili herhangi bir yaralanma ise bildirilmedi. - AMSTERDAM

İsrail, Amsterdam\'daki Olaylar İçin Uçak Gönderdi
Kaynak: İHA

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