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İsrail askerleri tarafından Cenin Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail askerleri tarafından Cenin Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde gerçekleştirilen dron saldırısında 4'ü kardeş 6 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail güçlerinin Cenin'deki baskında bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 İsrail sınır polisi öldü, 3 İsrail polisi yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda ise Filistin'in olimpiyat milli futbol takımı teknik direktörü Hani Al-Masdar hayatını kaybetti.

İsrail askerleri tarafından Cenin Mülteci Kampı\'na gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
07.01.2024 - 10:39,
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İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na dron ile gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarını acımasızca sürdürüyor. İsrail, Gazze Şeridi saldırılarının yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria'da da baskınlarına devam ediyor. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenin Mülteci Kampı'na dron ile gerçekleştirilen saldırıda 4'ü kardeş 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail güçlerinin Cenin'de düzenlediği baskında İsrail güçlerine ait bir aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettiği kaydedilirken, 1 İsrail sınır polisi öldü, 3 İsrail polisi yaralandı.

Filistinli teknik direktör saldırılarda öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında ise Filistin'in olimpiyat milli futbol takımı teknik direktörü Hani Al-Masdar'ın hayatını kaybettiği açıklandı. 42 yaşındaki Al-Masdar, olimpik futbol takımını çalıştırmadan önce Al-Maghazi ve Gaza Sports kulüplerinde orta sahada görev yapıyordu. - CENİN

Kaynak: İHA
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Batı Şeria, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail askerleri tarafından Cenin Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerleri tarafından Cenin Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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