İsrail Askerleri İki Filistinli Çocuğu Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Askerleri İki Filistinli Çocuğu Öldürdü

İsrail Askerleri İki Filistinli Çocuğu Öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'da iki çocuğu ateş ederek öldürdü, katliamlar devam ediyor.

22.02.2025 12:13
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 çocuğu ateş ederek öldürdü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kentinde 12 yaşındaki Ayman Nasser el-Haymouni'yi, Cenin'de ise 13 yaşındaki Rimas el-Amouri'yi silahla vurarak öldürdüğü ifade edildi. Haymouni'nin akrabalarını ziyaret ederken vurulduğu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Amouri'nin de evinin bahçesinde karnından vurulduktan sonra kaldırıldığı Cenin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği aktarıldı. İki çocuğun zırhlı araçlarda bulunan İsrail askerleri tarafından aniden ve uyarı yapılmadan hedef alındığı öğrenildi.

İsrail güçleri, Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği saldırılarda 50'den fazla Filistinliyi katletti. İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2025 yılında 16 Filistinli çocuğu öldürdü.

İsrail güçleri ve yerleşimciler, geçtiğimiz yıl ise Batı Şeria'da en az 93 Filistinli çocuğu katletmişti. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Askerleri İki Filistinli Çocuğu Öldürdü - Son Dakika

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