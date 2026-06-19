İsrail Askerlerine Saldırı: 4 Ölü, 5 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlenen saldırılarda 4 askerinin öldüğünü, 5 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan güneyindeki Kfar Tebnit köyünde bir tanka düzenlenen saldırıda 4 askerinin öldüğünü, birkaç saat sonra aynı köye düzenlenen İHA saldırısında ise 1'i ağır olmak üzere toplam 5 askerinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiğini aktardı. - TEL AVİV