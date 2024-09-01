İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'ya tepki gösterdi - Son Dakika
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İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'ya tepki gösterdi

İsrail\'de binlerce kişi Netanyahu\'ya tepki gösterdi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterisinde binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterirken, 'Her gün Netanyahu'nun Rus ruleti. Biz buna izin vermeyeceğiz' sloganları atıldı.

01.09.2024 23:44
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterisinde binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterirken, "Her gün Netanyahu'nun Rus ruleti. Biz buna izin vermeyeceğiz" sloganları atıldı.

İsrail'de binlerce kişi hükümet karşıtı protesto gösterisinde bir araya geldi. Gazze Şeridi'nde bugün 6 esirin daha cansız bedeninin bulunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine öfke artarken, İsrailliler ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle sokaklara döküldü. "Her gün Netanyahu'nun Rus ruleti. Hepsi ölene kadar bu oyunu oynayacak. Ama biz buna izin vermeyeceğiz" sloganları atan İsrailliler, Netanyahu'nun anlaşmaya yanaşmamasına tepki gösterdi.

Başkentteki Ayalon otoyolunu trafiğe kapatan binlerce kişi, Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sloganlar atarken, polis gösteriyi dağıtmak için tazyikli su kullandı. Çok sayıda gösterici otoyolda ateş yaktı.

Öte yandan, Başbakan Netanyahu'nun Kudüs'teki konutu önünde de protesto gösterileri düzenlenirken, ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için çağrılar yapıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'ya tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'ya tepki gösterdi - Son Dakika
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