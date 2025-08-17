İsrail'de Savaş Karşıtı Grev: 25 Gözaltı - Son Dakika
İsrail'de Savaş Karşıtı Grev: 25 Gözaltı

17.08.2025 14:36
İsrail polisi, Gazze için ateşkes talep eden protestolara müdahale ederek 25 kişiyi tutukladı.

İsrail'de polis, rehine ve ateşkes anlaşması ile Gazze'deki savaşın sonlandırılması çağrısında bulunarak ülke genelinde grev gerçekleştiren ve anayolları kapatan İsraillilere müdahale ederken 25 kişiyi tutukladı.

İsrail'de Gazze Şeridi'nde devam eden savaş karşıtı protestolar sürüyor. İsrail polisinden yapılan açıklamada, rehine ve ateşkes anlaşması ile savaşın sona ermesini talep eden ülke çapındaki protestolar ve yol kapatma eylemleri sırasında, bu sabah ülke genelinde 25 protestocu gözaltına alındı. Polis memurlarının protestoculara yönelik sert müdahaleleri kameralara yansırken yetkililer, gözaltına alınan göstericilerin başkent Tel Aviv'de "kamu düzenini bozdukları ve yollarda hareket özgürlüğünü önemli ölçüde engelledikleri" gerekçesiyle tutuklandığını aktardı. İsrail Yayın Kurumu'ndan bu sabah yapılan açıklamada, "İsraillilerin büyük bir kısmının grevde olduğunu, gösteriler yaptığını ve ülke genelinde ana yolları kapattığını" bildirildi.

"Belki de bu çığlık nihayet hükümetin kararlılık duvarlarını yıkacak"

İsrail Rehine Aileleri Forumu'ndan yapılan açıklama ise "Belki de bu çığlık nihayet hükümetin ve liderinin kararlılık duvarlarını yıkacak ve onlara İsrail halkının gerçekte neyi arzuladığını hatırlatacaktır: Rehinelerin geri dönüşü. Onları hemen eve getirin, askerleri geri çağırın ve Gazze çevresindeki sakinlere huzurlu bir yaşamı geri verin" dedi.

Ailelerin temsilcileri, amacın İsrail hükümetine Hamas ile esir takası anlaşması imzalaması için baskı yapmak olduğunu vurgulayarak, Gazze'deki İsrailli esirlere "toplumun onların arkasında birleştiği ve ailelerinin onlar için mücadele ettiği" mesajını vermek istediklerini belirttiler.

10 bin 800'den fazla Filistinli İsrail hapishanelerinde tutsak

İsrail'in tahminlerine göre Gazze'de 20'si hayatta 50 İsrailli rehine bulunurken, İsrail hapishanelerinde ise insan hakları raporlarına göre işkence, açlık ve tıbbi ihmal nedeniyle çoğunun hayatını kaybettiği 10 bin 800'den fazla Filistinli esaret altında yaşıyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

