İsrail'den Gazze'ye Havadan Yardım - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye Havadan Yardım

27.07.2025 06:13
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İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesi bırakıldığını duyurdu. Yardımda yiyecekler var.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi ve bunun kolaylaştırılması yönündeki süregelen çabalar kapsamında" bölgeye havadan yardım malzemesi bırakıldığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ne yardım girişini önleyerek bölgedeki insani krizin derinleşmesine sebep olan İsrail'den dikkat çeken bir adım geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi ve bunun kolaylaştırılması yönündeki süregelen çabalar kapsamında" bölgeye havadan yardım malzemesi bırakıldığı bildirildi. Yardım malzemelerinin arasında un, şeker ve konserve gibi yiyeceklerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu adımın "siyasi iradenin talimatları doğrultusunda" atıldığı aktarıldı. Açıklamanın yalnızca İngilizce olarak yapılması ve IDF'nin X (Twitter) hesaplarında ne İbranice ne de İngilizce olarak yer almaması dikkat çekti. Son gelişmeyle birlikte İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Gazze'ye kendi eliyle havadan insani yardım bırakmış oldu. İsrail, daha önce farklı ülkelerin benzer operasyonlar gerçekleştirmesine izin vermişti.

İsrail ordusu Gazze'ye havadan yardım bırakılacağını duyurmuştu

IDF tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik yeni adımların atılacağı belirtilerek, "Hava yoluyla yardım atışları yeniden başlayacak. Yardım, un, şeker ve konserve gıdalar içeren 7 paletlik malzemeden oluşuyor" denilmişti. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin açlık çekmediği iddia edilen açıklamada, bölgede yaşanan insani krizin "Hamas tarafından yürütülen sahte bir kampanya olduğu" savunulmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'den Gazze'ye Havadan Yardım - Son Dakika

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