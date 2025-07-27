İsrail'den Gazze'ye Taktiksel Ara - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye Taktiksel Ara

27.07.2025 09:11
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İsrail, Gazze'de insani yardımlar için günlük 10.00-20.00 arasında taktiksel ara verileceğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların kapasitesini artırma çabaları çerçevesinde bugünden itibaren yerel saatle 10.00-20.00 arasında 3 bölgede "taktiksel ara" verildiğini duyurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinden saldırılarına ara verecek. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Siyasi kademenin direktifleri ve Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların kapasitesini artırma çabaları çerçevesinde bugünden itibaren yerel saatle 10.00-20.00 arasında 3 bölgede "yerel taktiksel ara" verildiği duyuruldu.

Taktiksel aranın verileceği bölgelerin El-Mavasi, Deyr el-Belah ve Gazze Şehri olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu aranın ikinci bir duyuruya kadar her gün uygulanacağı belirtildi.

İnsani yardımlar için güzergahlar belirlendi

Taktiksel ara kararanın Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca, BM konvoylarının ve yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'ndeki halka gıda ve ilaç dağıtması için güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla, sabah 06.00'dan akşam 23.00'a kadar kalıcı güvenlikli güzergahlar belirlendi" denildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun gerektiğinde Gazze'deki operasyonunun kapsamını genişletmeye hazır olduğu vurgulandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'den Gazze'ye Taktiksel Ara - Son Dakika

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