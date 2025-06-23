İsrail'den İran'a Saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Fordow Nükleer Tesisi'ne ulaşımı engellemek amacıyla tesise giden yollara saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail, İran'da saldırılar düzenliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, bugün erken saatlerde Fordow tesisine giden yolları engellemek amacıyla bir saldırı düzenledi" denildi. - TEL AVİV