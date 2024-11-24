İsrail'e 250 Roket: Hizbullah'tan Karşılık

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İsrail ordusu, Hizbullah'ın son 24 saatte İsrail'e yaklaşık 250 roket fırlattığını belirterek, roketlerin hasara ve yaralanmalara neden olduğunu aktardı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına Hizbullah roket saldırılarıyla karşılık vermeye devam ediyor. İsrail ordusu, Hizbullah'ın son 24 saatte İsrail'e yaklaşık 250 roket fırlattığını belirterek, roketlerin hasara ve yaralanmalara neden olduğunu aktardı. Saldırılar sırasında başkent Tel Aviv dahil olmak üzere birçok kentte siren sesleri yükseldi. - TEL AVİV