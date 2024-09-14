İsrail Filistinlilere Saldırılara Göz Yumuyor

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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da koruma altına aldıkları çok sayıda Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere yönelik saldırgan eylemlerde bulunmasına izin verirken, tepki gösteren Filistinlileri ise gözaltına alıyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürürken, işgal altındaki Barı Şeria'da da baskınlara devam ediyor. Batı Şeria'nın El Halil kentinde çok sayıda Yahudi yerleşimciyi korumaya alan İsrail askerleri, yasadışı yerleşimcilerin Filistinlilere saldırmasına, hakaret etmesine izin veriyor. Kentte silah taşıyan ve Filistinlilere saldırgan eylemlerde bulunan Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren çok sayıda Filistinliyi gözaltına alan İsrail güçleri, bir yandan da bölgede baskınlar düzenliyor.

"Burası efendimiz İbrahim'in toprağıdır, ona selam olsun, biz ona sadık kalacağız"

El Halil'in Eski Şehir bölgesi yetkilisi Badr al-Din al-Daour al-Tamimi yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun buradaki varlığıyla ilgili olarak tanık olduğumuz şey; İsrail, Filistinli nüfusu iten, hayalet şehre çeviren ve nüfusu kovan bir ortam oluşturacak gibi görünüyor. Ancak Filistinli nüfus, evlerinde ve topraklarında kalmaya kararlı" dedi.

Al-Tamimi, "İsrailliler Filistinlilere karşı kin ve nefret dolu bir hikaye anlatıyorlar ve yerleşimciler de Yahudi din adamlarının anlattığı hikayeye dayanarak Filistin halkına zor bir yaşam sunmak ve onlara saldırmak için çalışıyorlar. Burası efendimiz İbrahim'in toprağıdır, ona selam olsun. Biz ona sadık kalacağız, ona yapışacağız ve onu terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - EL HALİL