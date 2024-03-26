İsrail, Gazze'deki Al-Amal Hastanesi'ni hizmet dışı bıraktı

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Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al-Amal Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarını ve yaralıları zorla tahliye ettiği ve hastanenin girişlerinin kapatılması sonucu hizmet dışı kaldığı bildirildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'taki kentindeki Al-Amal Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarını ve yaralıları zorla tahliye ettiği ve hastanenin girişlerinin kapatılması sonucu hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Uluslararası toplumun hastane için gerekli korumayı sağlayamadığını vurgulanan açıklamada, hastanenin 40 günden fazla bir süredir kuşatma altında olduğu ve bu sürede birkaç kez saldırıya uğradığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail güçlerinin dün Al-Amal Hastanesi'ne düzenlediğini saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. - GAZZE