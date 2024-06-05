İsrail, Gazze Şeridi'nde Bureij ve Deir el-Balah'a saldırı başlattı - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde Bureij ve Deir el-Balah'a saldırı başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij ve Deir el-Balah bölgelerine karadan ve havadan saldırı başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ev hedef alındı ve birçok kişi alıkonuldu. Filistin Kızılayı ambulans ekipleri, saldırı sonucu 6 kişinin öldüğünü ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

05.06.2024 14:26
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij'in ve Deir el-Balah'ın doğusuna karadan ve havadan saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij'in ve Deir el-Balah'ın doğusuna yeni operasyon başlatıldığı duyuruldu. Yeni saldırının yakın zamana kadar Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de konuşlanmış olan 98. Tümen tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Kara operasyonunun yanı sıra hava saldırıları da düzenlendiği aktarıldı.

Filistin Kızılayı ambulans ekipleri ise İsrail'in çok sayıda evi hedef almasının ardından Deir el-Balah'ın doğusundaki El-Ja'frawi bölgesinde 6 kişinin cansız bedenine ulaşırken, yaralıları da hastaneye kaldırdı. Filistinli yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin ayrıca Deir el-Balah'ın güneydoğusunda bir evi kuşattığını ve çok sayıda kişiyi alıkoyduğunu, aralarında kadınların da bulunduğunu aktardı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Gazze Şeridi'nde Bureij ve Deir el-Balah'a saldırı başlattı - Son Dakika

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