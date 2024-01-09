İsrail Güçleri Filistinliyi Öldürdü ve Üzerinden Geçti

İsrail güçleri baskın gerçekleştirdiği Batı Şeria'daki Tulkarem Mülteci Kampında öldürdüğü bir Filistinlinin üzerinden zırhlı araçla geçti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarını, işgal altındaki Batı Şeria'ya ise baskınlarını sürdürüyor. İsrail güçleri Batı Şeria'nın Kalkilya, Nablus, Ramallah, Beytüllahim ve Tulkarem kentlerine baskın gerçekleştirdi. İsrail güçleri, baskın sırasında Tulkarem Mülteci Kampında 3 Filistinliyi vurarak öldürdü, daha sonra birinin cansız bedeninin üzerinden zırhlı araçla geçti. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

İsrail güçleri ayrıca kentteki bazı evleri, park halindeki araçları ve altyapıyı da kullanılamaz hal getirdi. - BATI ŞERİA