İsrail güçleri Nur Şems mülteci kampında baskın düzenledi, 5 kişi öldü

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İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tulkarem şehrinin doğusunda bulunan Nur Şems mülteci kampına düzenlediği baskında 5 kişinin ölümüne neden olurken 4 kişiyi de yaraladı.

İsrail güçleri, günlerdir sık sık baskın gerçekleştirdiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem şehrinin doğusunda bulunan Nur Şems mülteci kampına Perşembe gününden bu yana geniş çaplı baskın düzenliyor. Dün bir kez daha mülteci kampına saldıran İsrail güçleri, Nur Şems mülteci kampında evler, dükkanlar, yolları yerle bir ederken kanalizasyon hatlarını da kullanılamaz hale getirdi. İki gündür devam eden baskında İsrail güçleri ile kampta yaşayan Filistinliler arasındaki çatışma da sürüyor. Baskında 5 kişinin ölümüne neden olan İsrail güçleri, 4 kişiyi de yaraladı. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

İsrail güçleri ambulansları engelledi

Görgü tanıkları işgal güçlerinin kamptan ayrılmadığını ve diğer yararlılar için ambulansın girişine izin vermediğini ifade etti. İki yaralıyı Thabet Thabet Devlet Hastanesine götürmeyi başardıklarını söyleyen Filistin Kızılayı (PRCS) ekipleri, İsrail güçlerinin ambulansı durduğunu, yaralıyı indirerek kimlik kontrolü yaptıklarını bildirdi. - BATI ŞERİA