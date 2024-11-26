Güvenlik kaynakları: " İsrail'in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/ Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan'ın katilleri Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet'in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalanmıştır." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail Hahamının Katilleri Türkiye'de Yakalandı - Son Dakika
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