Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Hamas liderlerinden Mustafa Muhammed Ebu Arra sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ebu Arra'nın tutuklandıktan sonra işkenceye maruz kaldığı ve tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığı ifade edildi.

26.07.2024 14:03
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İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Hamas liderlerinden Mustafa Muhammed Ebu Arra'nın sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Arra'nın işkence gördüğü ve tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığı belirtildi.

İŞKENCEYE MARUZ KALIP TEDAVİDEN MAHRUM BIRAKILDI

Filistinli Esirler Derneği ve Filistin Esirler İşleri Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nde tutuklu 63 yaşındaki Mustafa Muhammed Ebu Arra'nın sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği duyuruldu. Arra'nın geçtiğimiz 30 Ekim'de tutuklandıktan sonra işkenceye maruz kaldığı ve tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığı vurgulandı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail gözetiminde en az 18 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hamas liderlerinden Mustafa Muhammed Ebu Arra.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI VARDI

Öte yandan 1990'dan bu yana birçok kez tutuklanan Hamas liderlerinden Ebu Arra, evli ve 7 çocuk babasıydı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tubas'a bağlı Akkabe kasabasında ikamet eden Arra, yakın tıbbi gözetim gerektiren ciddi ve kronik sağlık sorunları olmasına rağmen 30 Ekim 2023'te yeniden tutuklanmıştı.

HAMAS'TAN BAŞSAĞLIĞI

Hamas Hareketinden yapılan açıklamada, Arra'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Açıklamada, "Lider ve tutuklu Mustafa Muhammed Ebu Arra'nın vefatından dolayı yas tutuyoruz ve işgalcileri (İsrail'i), kasıtlı tıbbi ihmal yoluyla onun öldürülmesinden sorumlu tutuyoruz. Hamas, bu menfur suçun işgalcilerin devam eden imha savaşı ve sistematik cinayetleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguluyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ramazan Gündoğan: Ateşi bol olsun. 8 49 Yanıtla
    Samsun Sporlu: seninde inşallah 23 2 Murat Çevre: Beraber olursunuz 10 1
  • Yunus Yeniay: bir gün biteceksin İsrail RABBİM herşeyden haberdar 30 3 Yanıtla
  • Behzat: Allah İsrailin yanına bırakmasın. 9 2 Yanıtla

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