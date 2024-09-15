İsrail, Hizbullah Hedeflerini Vurdu

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki Jarmaq kasabasında Hizbullah'a ait 20 roket rampası ve diğer altyapıları vurduğunu açıkladı.

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Jarmaq kasabasında Hizbullah'a ait 20 roket rampası ve diğer altyapıların vurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Fırlatıcılar İsrailli siviller için büyük tehdit oluşturuyor" denildi.

Lübnan medyası da, Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiyeh bölgesine çok sayıda İsrail hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Öte yandan, Lübnan'dan gönderilen 2 insansız hava aracı (İHA) Golan Tepeleri'nin kuzeyini vurdu. IDF ise, İHA'ların herhangi bir kasabayı vurmadığını iddia etti. - BEYRUT