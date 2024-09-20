İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü

İsrail, Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın liderlerinden İbrahim Akil'i öldürdüğünü açıkladı.

20.09.2024 20:11
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Beyrut saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde düzenlediği kanlı saldırılarını bir kez daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'a taşıdı. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından saldırıya ilşkin yapılan açıklamada, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in öldürüldüğü iddia edildi. Açıklamada, "Akil ve diğer komutanlar, Hizbullah'ın İsrail topraklarına baskın düzenlemeyi, Celile'deki toplulukları işgal etmeyi amaçlayan 'Celile'nin işgali planı'nın mimarları arasındaydı" denildi.

IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari ise yaptığı açıklamada, "Beyrut'taki hava saldırısında Akil'in yanı sıra en az 10 Hizbullah komutanı öldürüldü" dedi.

Karşılıklı saldırılar yoğunlaşıyor

Dün İsrail'de Lübnan sınırına ilişkin savaş planının onaylanmasının ardından savaş uçakları Lübnan'a doğru havalanmış, Hizbullah'a ait 30 füze platformu, altyapı hedefleri ile İsrail'e ani bir saldırı için hazırlanmış 150 füze rampasının, bazı binaların ve bir silah deposunun vurulduğu açıklanmıştı. Hizbullah ise bugün İsrail'in kuzeyine 150 roket ateşlemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralananların sayısının ise 8'i ağır olmak üzere 59'a yükseldiği bildirilmişti.

ABD tarafından, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nin 1983'te bombalanmasıyla ilişkili olduğu iddiasıyla Akil için 7 milyon dolar ödül konulmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü - Son Dakika

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