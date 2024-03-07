İsrail'in abluka altına aldığı ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
İsrail ordusu, 153 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in abluka altına aldığı ve yardım girişine büyük ölçüde izin vermediği Gazze Şeridi'nde 2 kişinin daha açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'nde 15 yaşında bir çocuğun, Beyt Lahya şehrindeki Kamal Adwan Hastanesi'nde ise 72 yaşında bir kişinin yetersiz beslenme ve dehidrasyon nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı. Son olarak Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, "Yetersiz beslenme ve dehidrasyon nedeniyle açıklanan ölü sayısı yalnızca hastanelerdeki ölüm sayısını yansıtıyor. Onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan açlıktan sessizce öldüğüne inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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