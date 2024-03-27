İsrail'in Cenin'e düzenlediği baskında 3 Filistinli öldü

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinli öldürüldü.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Cenin kentine gece saatlerinde askeri araç ve iş makineleriyle baskın düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 2 Filistinlinin, ateş açılması sonucu ise 1 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi. Filistinli yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, öldürülenlerin kimlikleri 27 yaşındaki Hamza Ararawi, 19 yaşındaki Muhammed Nasır El Sabti ile 19 yaşındaki Ayman Yusuf Hasan olarak açıklandı. İsrail'in baskın sırasında düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli ise yaralandı. Baskın sırasında İsrail ordusuna ait iş makinelerinin kentteki sokakları kazıdığı ve alt yapıya zarar verdiği görülürken, boru hattının patlaması sonucu sokakları su bastı.

Gazze'de 7 Ekim'de çatışmaların başlamasından bu yana İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları arttı. - CENİN