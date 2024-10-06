İsrail'in Cibaliye'ye Saldırısında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 9'u çocuk en az 17 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 9'u çocuk en az 17 Filistinli hayatını kaybetti" dedi.

Saldırıda Gazzeli gazeteci Hassan Hamad da yaşamını yitirirken, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana öldürülen gazeteci sayısı 175'e yükseldi. - GAZZE