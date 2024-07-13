İsrail'in El Mevasi'ye düzenlediği hava saldırısında 71 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in El Mevasi'ye düzenlediği hava saldırısında 71 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden katliamlarına El Mevasi'ye gerçekleştirdiği hava saldırısıyla devam etti. Saldırı sonucu 71 kişi hayatını kaybederken, 289 kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırıda Hamas komutanlarından Muhammed Deif'i hedef aldığını iddia etse de Hamas yetkilileri bu iddiayı yalanladı.

13.07.2024 13:32
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İsrail ordusunun güvenli bölge olarak ilan ettiği El Mevasi'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında 71 kişi hayatını kaybetti, 289 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarına 281 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, Mayıs ayında "güvenli bölge" olarak ilan ettiği ve yerinden edilen sivillerin sığındığı El Mevasi bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 71 kişinin hayatını kaybettiği, 289 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne çok sayıda yaralı getirildiği, hastanenin daha fazla yaralıyı kabul edemeyeceği öğrenildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Hamas komutanlarından Muhammed Deif'in hedef alındığı iddia edildi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Zühri ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu iddiayı yalanlayarak hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu ifade etti. Zuhri, saldırının İsrail'in ateşkes anlaşmasına varmak istemediğini gösterdiğini söyledi. - HAN YUNUS

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in El Mevasi'ye düzenlediği hava saldırısında 71 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in El Mevasi'ye düzenlediği hava saldırısında 71 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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