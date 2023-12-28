 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'deki hükümet, İsrail'in kara operasyonunda öldürülen 80 Filistinlinin organlarını çaldığını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'deki hükümet, İsrail'in kara operasyonunda öldürülen 80 Filistinlinin organlarını çaldığını belirtti

Gazze'deki hükümet, İsrail'in kara operasyonunda öldürülen 80 Filistinlinin organlarını çaldığını belirterek, uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonu sırasında öldürülen Filistinlilerin cenazeleri, 26 Aralık'ta Filistinli yetkililere teslim edildi. Cenazelerin incelenmesi sonucunda organ hırsızlığının açık bir göstergesi olduğu tespit edildi. Gazze hükümeti, uluslararası kuruluşların sessiz kalmasına tepki göstererek, organ hırsızlığına ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasını talep etti.

Gazze\'deki hükümet, İsrail\'in kara operasyonunda öldürülen 80 Filistinlinin organlarını çaldığını belirtti
28.12.2023 - 16:16,
Abone Ol

Gazze'deki hükümet, İsrail'in kara operasyonunda öldürülen 80 Filistinlinin organlarını çaldığını belirterek, konuyla ilgili uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin organlarını çaldığı ortaya çıktı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonu sırasında öldürerek el koyduğu 80 Filistinlinin cenazesini 26 Aralık Salı günü Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Şelom Sınır Kapısı'ndan Filistinli yetkililere teslim ettiği bildirildi. Cenazelerin onurunun hiçe sayıldığı, tanınmayacak ve parçalanmış halde olduğu ifade edilen açıklamada, "Naaşlar incelendikten sonra yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği tespit edildi. Bu, işgal güçlerinin (İsrail'in) bu kişilerin hayati organlarını çaldığının açık bir göstergesidir. İşgalciler, daha önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de mezarları açarak ve ölenlerin naaşlarını çalarak savaş sırasında bu suçu defalarca tekrarladı" ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma çağrısı

İsrail'in elinde hala onlarca Filistinliye ait cenazenin bulunduğu belirtilen açıklamada, cenazelerin alıkonulması ve organlarının çalınmasına ilişkin uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu. Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Kızıl Haç gibi uluslararası kuruluşların bu tür suçlara karşı sessiz kalmalarına da tepki gösterildi. Açıklamada, "İsrail işgal ordusunun isimleri açıklanmayan, nerede öldürüldükleri ve ne yapıldığı belirtilmeyen 80 Filistinlinin cenazesinin onurunu ihlal etmesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu suç, İsrail işgalinin Filistin halkına yönelik 75 yıldır işlediği suçlardan biridir" denildi.

Teslim alınan 80 cenaze toplu mezara defnedilirken, İsrail'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki Ebu Yusuf El Neccar Hastanesinin Müdürü Mervan El Hams daha önce yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinlilere ait cenazelerin Gazze Şeridi'ne gönderileceği yönünde kendilerine bilgi verdiğini belirtmişti. Hams, "Cenazelerin bir kısmı sağlam, bir kısmı parçalanmış, bir kısmı da çürümüş halde bir konteynerde gönderildi" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz ay İnsan Hakları İzleme Örgütü Euro-Med, organ hırsızlığı konusunda bağımsız bir uluslararası soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulunmuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hükümet, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'deki hükümet, İsrail'in kara operasyonunda öldürülen 80 Filistinlinin organlarını çaldığını belirtti - Son Dakika


16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57
Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56
Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45
Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:12:46. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki hükümet, İsrail'in kara operasyonunda öldürülen 80 Filistinlinin organlarını çaldığını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement