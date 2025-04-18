İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 18 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 18 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Gazze'de sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek en az 18 kişinin ölümüne neden oldu.

18.04.2025 07:28
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere ait evlere düzenlediği son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı.

Gazze'de ateşkesi bozarak soykırım niteliğindeki katliamlarına yeniden hız kazandıran İsrail, sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu son olarak Han Yunus şehrinin doğusundaki Bani Süheyla bölgesinde yaşayan Baraka ailesinin evini bombaladı. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti. Cibaliye Mülteci Kampı'nın doğusunda bulunan Tel al-Zaatar bölgesinde ise Nasiyo ailesinin evi İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırılar nedeniyle meydana gelen yıkım ve yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

İsrail saldırılarında en az 51 bin 65 kişi hayatını kaybetmişti

Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, katliamlarına yeniden hız kazandırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 65'e ulaştığı bildirilmişti. En az 116 bin 505 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı. - GAZZE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 18 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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