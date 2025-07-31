İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 58 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 58 Ölü

İsrail\'in Gazze\'deki Saldırısında 58 Ölü
31.07.2025 17:17
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İsrail ordusu, Gazze'de gıda yardımı dağıtırken 58 kişiyi öldürdü, 579'u yaraladı. Yardım yetersiz.

Filistin Hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gıda yardımı dağıtımı sırasında düzenlediği saldırıda 58 kişinin hayatını kaybettiğini, 579 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Medya Ofisi, bölgede yürütülen yardımların yeterli olmadığını ve en az 600 tır yardım malzemesi ile günlük yakıt sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde gıda ile insani yardım malzemeleri bekleyen ve temel insani ihtiyaçlardan mahrum kalan Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Filistin Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Sudaniye bölgesinde gıda yardımı bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 58 kişi hayatını kaybetti, 579 kişi ise yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Medya Ofisi, İsrail'in bölgedeki yardım çalışmalarının aksatılması ve kaos ile açlığın yayılması için itinalı bir çalışma yürüttüğünü vurguladı. İsrail'in bölgede devam eden acımasız politikalarını ve ağır ablukasını kınayan Medya Ofisi, işgalci İsrail'i ve saldırılarını destekleyen diğer ülkeleri de 1,1 milyonu çocuk olmak üzere 2,4 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kalmasına neden olmakla suçladı.

"En az 600 yardım tırı ve günlük yakıt gerekiyor"

Medya Ofisi'nin açıklamasında bölgeye dün 112 yardım tırının giriş yaptığı ve bu tırların çoğunun İsrail'in işgali çerçevesinde sistematik ve kasıtlı şekilde yağmaya maruz kaldığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde insanların asgari temel ihtiyaçlarının giderilmesi için en az 600 yardım tırı ve bölgeye günlük olarak yakıt sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu ihtiyaçların boğucu kuşatma nedeniyle hala karşılanmaktan uzak olduğu belirtildi.

BM'ye İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı

Açıklamada, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yargı kuruluşlarına bölgedeki giriş-çıkış yasaklarının derhal kaldırılması ve İsrail'in bölgedeki savaş suçlarından ve şiddeti tırmandırmaktan sorumlu tutulmasına yönelik harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce Filistinli yardım kuruluşları tarafından kurulan gıda yardım dağıtımı noktalarında toplanıyor. Ancak bütün insani yardım çabalarına rağmen dağıtılan gıdalar, bölgedeki yoğun nüfusun günlük öğün ihtiyacını gidermeye yetmiyor. Bölgedeki kıtlık kapsamında satılan kısıtlı sayıdaki gıda ürünlerinin fiyatlarının ise çok fahiş değerlere yükseldiği biliniyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Medya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 58 Ölü - Son Dakika

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