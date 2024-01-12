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İsrail'in Gazze Şeridi'nde Yerleşim Bölgelerini Hedef Aldığı Saldırılarda 44 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde Yerleşim Bölgelerini Hedef Aldığı Saldırılarda 44 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Son saldırılarda Han Yunus, Deir Al-Balah, Zawaida bölgesi, Nuseyrat ve Bureij mülteci kampları vuruldu. Saldırılarda 44 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail hava kuvvetleri, ambulans ve kurtarma ekiplerini de hedef aldı. Can kaybı ise 23 bin 357'ye yükseldi.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'nde Yerleşim Bölgelerini Hedef Aldığı Saldırılarda 44 Filistinli Hayatını Kaybetti
12.01.2024 - 10:37,
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgelerini hedef aldığı saldırılarda 44 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 98 gündür devam ediyor. Saldırılarını arttıran İsrail ordusu, Han Yunus, Deir Al-Balah, Zawaida bölgesi, Nuseyrat ve Bureij mülteci kamplarını vurdu.

İsrail savaş uçaklarının Deir el-Balah'taki bir evi hedef alması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail'in farklı noktalara düzenlediği saldırılarda 30 kişinin öldüğü belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail hava kuvvetleri, yaralıları ve cansız bedenleri almak için olay yerine ulaşmaya çalışan ambulans ve kurtarma ekiplerini de hedef aldı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Refah kentinin doğusunda bir konutu da vurdu. Düzenlenen hava saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 9 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 23 bin 357'ye yükseldiği ifade edilmişti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'nde Yerleşim Bölgelerini Hedef Aldığı Saldırılarda 44 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'nde Yerleşim Bölgelerini Hedef Aldığı Saldırılarda 44 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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