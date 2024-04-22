İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanda ölü sayısı 34 bin 151'e yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 199 gündür sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 151'e, yalananların sayısı ise 77 bin 84'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ne 7 Ekim tarihinden bu yana saldırılarını sürdürüyor. Kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm sivilleri hedef alan İsrail ordusu, ABD ve batıdan aldığı destekle bölgede 199 gündür katliam gerçekleştiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 54 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 104 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 34 bin 151'e, yaralı sayının da 77 bin 84'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE