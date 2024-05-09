İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanda ölü sayısı 34 bin 904'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanda ölü sayısı 34 bin 904'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleştirilen 4 saldırıda 60 Filistinli hayatını kaybetti, 110 Filistinli yaralandı. Bölgede 216 gündür devam eden saldırıların bilançosu ise 34 bin 904 ölü, 78 bin 514 yaralı olarak açıklandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sınır geçişlerini kapatarak yaralıların tahliyesini engellediğini ve insani yardım malzemelerinin hastanelere girişini durdurduğunu belirtti. Refah kentindeki tek diyaliz merkezi de bombardıman nedeniyle faaliyetini durdurdu. Acil eylem çağrısı yapıldı.

09.05.2024 13:31  Güncelleme: 13:35
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 216 gündür devam eden bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 904'e, yaralananların sayısı ise, 78 bin 514'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. Binlerce sivilin ölümüne yol açan İsrail ordusu, saldırılarını milyonlarca sivilin sığındığı Refah kentine doğru genişleterek katliamına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 4 saldırıda 60 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Bölgede 216 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 34 bin 904'e, yaralı sayısının da 78 bin 514'e yükseldiği kaydedildi.

"Acil eylem çağrısında bulunuyoruz"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Dairesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sınır geçişlerini kapatarak yaralılar ile hastaların Mısır'a tahliyesini, insani yardım malzemeleri taşıyan kamyonları ve hastanelerin faaliyetine devam etmesi için gerekli yakıt girişini engellediği belirtildi. Açıklamada, "Komşu ülkelere gitmeyi bekleyen yaralılardan bazılarını kaybediyoruz. İsrail'in geçidi kontrol etmesi ve kapatması bu yaralıların tahliyesini engelledi" ifadeleri kullanıldı.

Refah kentindeki tek diyaliz merkezinin bombardıman nedeniyle faaliyetini durdurduğu aktarılan açıklamada, "Yaralılar ve hastalar tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya kalmaktadır. İsrail tarafından geçişin kapatılması nedeniyle tümörlü hastalar ile karaciğer ve böbrek hastaları başta olmak üzere her yaş grubundan yaralı ve hastanın kurtarılması, geçişlerin açılması, gerekli yardım malzemelerinin hastanelere girmesine izin verilmesi için acil eylem çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanda ölü sayısı 34 bin 904'e yükseldi - Son Dakika

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