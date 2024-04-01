İsrail'in bombardımanını 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 845'e, yaralananların sayısı ise 75 bin 392'ye yükseldi.
İsrail Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana vuruyor. ABD ve Batılı ülkeleri arkasına alan İsrail ordusu gelen tepkilere rağmen bölgedeki soykırımına 178 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, can kaybının her gün arttığı bölgede son rakamlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılar nedeniyle 63 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 94 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.
Saldırıların başlamasından bu yana yaşanan can kaybının da belirtildiği açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 845'e, yaralananların sayısının ise 75 bin 392'ye yükseldiği kaydedildi. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 845'e yükseldi - Son Dakika
Adana'nın Çukurova ilçesinde, depremde hasar gören bir binaya giren hırsız, çarşaf sarkıtarak aşağı inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin daha önce de hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.
Esenler'de bir iş merkezinin kontrollü yıkımı sırasında iş makinesi operatörünün tek hamlesiyle 5 katlı bina yerle bir oldu. Yıkım sırasında büyük panik yaşandı ve yan taraftaki iş yerinde hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu inşaat işçisi Rasim Yılmaz enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk evde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Polis cinayet şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Tataruşağı Mahallesi Kırıkköprü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğuna otomobil çarptı. Kazada, anne hayatını kaybederken çocuklar yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken, polis soruşturma başlattı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarı çöktü ve bir işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında özel eğitimli K9 köpekleri de kullanılıyor.
Afyonkarahisar'da dün gerçekleştirilen seçimlerde yarıştığı rakiplerinin birinin yeğeni tarafından bıçaklanan muhtarın sağlık durumu ciddiyetini korurken göreve yeniden seçilemedi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan muhtarın tedavisi sürüyor.
Arnavutköy'de akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanan Mustafa Arslan hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma yaparken, 4 kişi gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişi enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri çalışmalarına başladı.
Adana'da ağabeyini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık, suç işleme kastı olmadığını belirterek tahliye ve beraat talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanığın ağabeyini ruhsatsız tabancayla öldürdüğünü ve ruhsatsız silah taşıma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.
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