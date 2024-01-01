İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki kara operasyonunda ölen asker sayısı 173\'e yükseldi

İsrail ordusu, çatışmalarda 1 askerinin daha ölmesiyle Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda ölen toplam asker sayısının 173'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana sürerken, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı artmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda 1 askerin daha hayatını kaybettiğini belirterek, kara operasyonunda ölen toplam asker sayısının 173'e yükseldiğini duyurdu. - TEL AVİV