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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda ölen asker sayısı 173'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda ölen asker sayısı 173'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı artmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda 1 askerin daha hayatını kaybettiğini belirterek, kara operasyonunda ölen toplam asker sayısının 173'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki kara operasyonunda ölen asker sayısı 173\'e yükseldi
01.01.2024 - 20:54,
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İsrail ordusu, çatışmalarda 1 askerinin daha ölmesiyle Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda ölen toplam asker sayısının 173'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana sürerken, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı artmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda 1 askerin daha hayatını kaybettiğini belirterek, kara operasyonunda ölen toplam asker sayısının 173'e yükseldiğini duyurdu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda ölen asker sayısı 173'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda ölen asker sayısı 173'e yükseldi - Son Dakika
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