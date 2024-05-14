İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırıları devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 173'e yükseldi. İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 8 saldırıda 82 kişi hayatını kaybetti, 234 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki su ve sanitasyon sistemlerine en az 210 milyon dolar değerinde zarar verildi.

14.05.2024 10:28  Güncelleme: 10:31
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 173'e yükseldi.

İsrail 221 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 82 kişinin hayatını kaybettiği, 234 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 35 bin 173'e, yaralananların sayısının ise 79 bin 61'e yükseldiği aktarıldı.

Refah'tan kaçış devam ediyor

İsrail'in beklenen geniş çaplı kara saldırısı öncesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan mahallelere 6 Mayıs'ta tahliye emri vermesinin ardından binlerce kişinin bölgeden göçü de sürüyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, "Aileler güvenlik arayışı içinde kaçmaya devam ederken, Refah'ta sokaklar boş kalıyor. 6 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 450 bin kişi Refah'tan ayrıldı. İnsanlar yorgunluk, açlık ve korkuyla karşı karşıya. Hiçbir yer güvenli değil. Tek umut, acil ateşkes" ifadeleri kullanıldı.

Su ve sanitasyon altyapısında 210 milyon dolar değerinde hasar

Gazze Şeridi Kıyı Belediyeleri Su İdaresi (CMWU) tarafından yapılan açıklamada, saha araştırmalarına ve 25 belediyedeki personelden elden edilen verilere göre İsrail'in saldırılarının Gazze Şeridi'ndeki su ve sanitasyon sistemlerine en az 210 milyon dolar değerinde zarar verdiği ifade edildi. Kıyı Belediyeleri Su İdaresi Genel Müdürü Munzir Şeblak, "Hasar çok büyük olduğu için tüm su temini ve kanalizasyon sistemleri tamamen çökmek üzere. Su kuyuları, tuzdan arındırma tesisleri ve geri kalan atık su arıtma tesislerini çalıştıracak elektrik bulunmuyor ve kanalizasyonlar taşıyor. Elimizden geleni yapıyoruz ama durum vahim" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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