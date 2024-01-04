 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 40 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 40 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda Han Yunus, El-Masawi, Refah ve Batı Şeria'da toplamda 40 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar 90 gündür devam ediyor ve çoğunluğu çocuk ve kadın olan binlerce kişi hayatını kaybetti. ABD'li yetkili Tarık Habaş, yönetimin Filistinlilere karşı işlenen vahşeti görmezden gelmesine tepki göstererek istifa etti.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarında 40 Filistinli hayatını kaybetti
04.01.2024 - 12:24,
Abone Ol

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda güneydeki Han Yunus kentinde 21, El-Masawi bölgesinde 14, Refah'ta 4 Filistinli hayatını kaybederken, Batı Şeria'da düzenlenen baskında 1 Filistinli vurularak öldürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 90 gündür devam ediyor. İsrail ordusunun bölgede devam eden bombardımanında çoğu çocuk ve kadın 22 bin 313 kişi hayatını kaybederken, İsrail güçleri aralıksız bölgede saldırılarına devam ediyor. İsrail askerleri dün geceden bu yana savunmasız sivillere bomba yağdırdı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırısında 20, Filistin Kızılayı'na (PRCS) ait merkeze düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgenin güneyindeki Refah kentindeki hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Masawi'de 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki El-Masawi bölgesine saldırdı. Salah ailesine ait olduğu belirlenen binaya düzenlenen saldırıda aynı aileden 14 kişi hayatını kaybederken, onlarca Filistinli yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin en gencinin 5 yaşında olduğunu ve tamamına yakınının10 yaşın altında olduğunu aktardı.

Batı Şeria'da baskın: 1 Filistinli öldü

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Tubas şehrine bağlı Tamun kasabasına baskın düzenledi. İsrail güçlerinin bölgedeki çok sayıda eve düzenlediği baskınlar sırasında vurduğu 29 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

ABD'li yetkili Habaş: "Bu yönetimin, masum Filistinlilere karşı işlenen vahşeti görmezden gelmesine sessiz kalamam"

ABD Eğitim Bakanlığı Planlama, Değerlendirme ve Politika Geliştirme Ofisi özel asistanı Tarık Habaş, Başkan Joe Biden hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları ele alış biçimini gerekçe göstererek Eğitim Bakanı Miguel Cardona'ya istifa mektubu gönderdi. Habaş mektubunda, "Bu yönetimin, önde gelen insan hakları uzmanları tarafından 'İsrail hükümetinin soykırım kampanyası' olarak adlandırdığı masum Filistinlilere karşı işlenen vahşeti görmezden gelmesine sessiz kalamam" ifadeleri yer aldı.

Habaş, Biden'ın başkanlığının başlarında Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci kredisi uzmanlığının geliştirilmesinin bir parçası olarak atanmıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 40 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor

Son Dakika
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:20:40. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 40 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement