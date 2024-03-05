İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 97 Filistinli hayatını kaybetti

Batman İl Jandarma Komutanlığı Operasyonlarında 192 Şüpheli Yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 361 olaya müdahale edildiği ve 192 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi. Operasyonlar sonucunda ise uyuşturucu madde, silah, kaçak sigara ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca trafik güvenliği kapsamında yapılan kontrollerde ise birçok sürücüye ceza uygulandı ve bazı araçlar trafikten men edildi.