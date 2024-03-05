İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 631'e yükseldi.
İsrail ordusu 151 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 10 saldırıda 97 kişinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 631'e, yaralananların sayısının ise 72 bin 43'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 97 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 8 bin 793 kişiyi sorguladı ve 32 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda ayrıca 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, metal arama dedektörü ve 480 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 361 olaya müdahale edildiği ve 192 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi. Operasyonlar sonucunda ise uyuşturucu madde, silah, kaçak sigara ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca trafik güvenliği kapsamında yapılan kontrollerde ise birçok sürücüye ceza uygulandı ve bazı araçlar trafikten men edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü otomobil kullanan bir sürücü, alkolmetreyi üflememek için direnince ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücü, eşinin üflemesini isteyerek tepki gösterdi. Daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücüye 18 bin 452 TL para cezası ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan binlerce araç, hala boş arazilerde bekletiliyor. Geçen 1 yılda AFAD'a başvuru yapan 20 bin 534 kişiden 18 bin 931'inin aracı belirlenip, önemli bir kısmı teslim edildi. Sahibi belirlenemeyen araçlar ise hala demir yığını halinde duruyor. Araçlar, depremin izlerini yansıtırken, besiciler koyunlarını otlatmak için hurdalar arasında kullanıyor.
Pendik TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 5 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Kazanın, ailenin Ankara'dan kızlarının düğününden döndükleri sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden aile, otobüsten inip yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman'da DEM Parti- HÜDA PAR belediye başkan adaylarının maçta birlikte çekilen fotoğrafı üzerinden başlayan tartışmaları değerlendirdi. Yapıcıoğlu, tartışmaların seçim döneminde gereksiz bir savaş havası yarattığını belirterek, siyasi partilerin birbirlerinin rakibi, düşmanı olmadığını vurguladı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarını önlemek ve aydınlatmak için Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde son bir haftada yapılan operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çalınan malzemeler ise sahiplerine iade edildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Elektrikli sobadan çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.
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