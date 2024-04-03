İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında can kaybı 32 bin 975\'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı sayısı 32 bin 975'e yükseldi. Birleşmiş Milletler, Gazze'de 2 yaşın altındaki her 3 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını açıkladı.
İsrail ordusu, uluslararası tüm çağrılara rağmen 180 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 59 kişinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 975'e, yaralı sayısının ise 75 bin 577'ye yükseldiği belirtildi.
Yetersiz beslenen çocuk sayısı artıyor
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamada, kuruluşun her ay Gazze'deki 1.45 milyon kişiye gıda yardımı sağladığı ancak kıtlık yaşanmasının beklendiği, bu nedenle ateşkes yapılması gerektiği kaydedildi. Yetersiz beslenen çocuk sayısının rekor hızla arttığı vurgulanan açıklamada, 2 yaşın altındaki her 3 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı ifade edildi.
Gazze'de 196 yardım çalışanı öldü
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'nde 1 Nisan'da 7 uluslararası yardım kuruluşu çalışanının İsrail saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Guterres, Gazze'deki saldırılarda ölen yardım kuruluşu çalışanı sayısının 175'i BM personeli olmak üzere 196'ya yükseldiğini belirterek, bunun "vicdansızca" olduğunu söyledi. - GAZZE ŞERİDİ
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