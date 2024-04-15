İsrail'in 7 Ekim'den bu yana havadan, karadan ve denizden saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 797'ye, yaralananların sayısı 76 bin 465'e yükseldi.
İsrail, 192 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanına devam ediyor. Bölgeye havadan, karadan ve havadan 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen İsrail güçleri sivilleri sadece bombalarla değil, açlık ve susuzlukla da hedef alıyor. Can kaybının her geçen gün arttığı bölgede insani kriz tehlikeli boyutlarda seyrederken, dünya sadece izliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgeye son 24 saatte 7 saldırı düzenlendiği belirtilirken, bu saldırılarda 68 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 94 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, 6 ayı aşkın süredir İsrail tarafından bombalanan bölgede toplam can kaybının 33 bin 797'ye, yaralananların sayısının ise 76 bin 465'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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