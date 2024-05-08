İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 34 bin 844'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 34 bin 844'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 844'e yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen 7 saldırıda ise 55 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardımların girişini engellemesi nedeniyle binlerce yaralı ve hasta tedavi için Mısır'a geçiş yapamıyor.

08.05.2024 14:14
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 34 bin 844'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 55 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 844'e, yaralı sayısının ise 78 bin 404'e yükseldiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları başta olmak üzere devam eden şiddetli bombardımanlarında ölü ve yaralı sayısında ciddi bir artış yaşandığı kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardımların giriş yaptığı Refah Sınır Kapısı'nı kapatması sonucu binlerce yaralı ve hastanın tedavi için Mısır'a geçişinin engellendiği vurgulandı. İki gündür tıbbi malzemelerin hastanelere girişini engelleyen İsrail'in tahliye emri ve bombardımanları nedeniyle Refah'taki bazı hastanelerinin kapatıldığı ifade edildi. Bakanlık, hasta ve yaralıların ülke dışına çıkarılması konusunda güvence veren ülkelere harekete geçmeleri çağrısında bulundu. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Mısır, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 34 bin 844'e yükseldi - Son Dakika

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