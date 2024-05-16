İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 272'ye, yaralananların sayısı ise 79 bin 205'e yükseldi. İsrail güçleri, bölgede sivilleri, yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alarak çoğu çocuk binlerce Filistinliyi katlediyor. Son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 39 Filistinli hayatını kaybetti, 64 Filistinli ise yaralandı.

16.05.2024 14:06
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 272'ye, yaralananların sayısı ise 79 bin 205'e yükseldi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara 223 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede sivilleri, yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alan İsrail, çoğu çocuk binlerce Filistinliyi katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybının 35 bin 272'ye, yaralı sayısının da 79 bin 205'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Çocuk, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika

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