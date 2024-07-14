İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden yoğun saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 584'e, yaralı sayısı ise 88 bin 881'e yükseldi. İsrail ordusu, güvenli bölge olarak belirlenen noktalar dahil sivillerin sığındığı mülteci kamplarını, camileri ve yardım dağıtım noktalarını hedef alarak binlerce masum sivili katletmektedir. Son 24 saat içinde düzenlenen 4 saldırıda 141 Filistinli hayatını kaybederken 400 sivil ise yaralandı. Dünya ise bu savaş suçlarını seyretmektedir.

14.07.2024 14:08
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 584'e, yaralı sayısı 88 bin 881'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ne 282 gündür yoğun saldırılar düzenliyor. Güvenli bölge olarak belirlenen noktalar dahil sivillerin sığındığı mülteci kamplarını, camileri ve yardım dağıtım noktalarını vuran İsrail ordusu, binlerce masum sivili katlederken dünya da bu savaş suçlarını seyrediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 141 Filistinli hayatını kaybetti, 400 sivil ise yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 38 bin 584'e, yaralı sayısının da 88 bin 881'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika

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