İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 153'e yükseldi

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İsrail'in ateşkes müzakereleri gölgesinde yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 153'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yoğun saldırıları 275 gündür sürüyor. Bölgede ateşkes sağlanması için Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda devam eden görüşmelerin gölgesinde İsrail, sivilleri katletmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlenen 3 saldırıda 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 123 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da bildirildiği açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 153'e, yaralıların sayısının da 87 bin 828'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE