İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana aralıksız düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 39 bin 445'e, yaralananların sayısı 91 bin 73'e yükseldi. Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 45 sivil hayatını kaybetti, 77 sivil yaralandı. Saldırıların devam ettiği bölgede 299 gündür süren saldırıların bilançosu da açıklandı.

31.07.2024 12:24
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana aralıksız düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 39 bin 445'e, yaralananların sayısı 91 bin 73'e yükseldi.

İsrail 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun bölgede sivillere yönelik acımasız saldırıları nedeniyle bilanço da günden güne ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 45 sivilin hayatını kaybettiği, 77 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Bölgede 299 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 445'e, yaralıların sayısının ise 91 bin 73'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor - Son Dakika

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